Прибывший в Крым французский политик награжден медалью в честь 5-летия аннексии полуострова

Президенту ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который приехал в аннексированный Крым, 14 марта вручили юбилейную медаль, посвященную пятилетию российской аннексии полуострова.

Как сообщают российские СМИ, медаль вручил спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов, передает Крым.Реалии.

Константинов подчеркнул, что вручает Мариани медаль в знак его «вклада в развитие крымско-французских отношений», информирует российское информагентство ТАСС.

Как сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, Мариани стал первым политиком, который получил такую юбилейную медаль.

Российский парламент Крыма учредил юбилейную медаль в честь пятой годовщины аннексии полуострова в декабре 2018 года. Сообщалось, что медаль будет вручаться как гражданам Российской Федерации, так и иностранцам.

Министерство иностранных дел Украины 14 марта осудило поездку группы французских политиков в аннексированный Крым.

Тьерри Мариани известен своей активной пророссийской позицией. В бытность депутатом он неоднократно возглавлял парламентские делегации в ходе поездок в Крым. В марте 2018 года Мариани вновь приезжал на полуостров в качестве наблюдателя на президентских выборах.