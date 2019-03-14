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Луценко допустил вручение подозрения в деле о хищениях в оборонной сфере сыну Гладковского

Подозрения в неуплате налогов вручены двум фигурантам расследования Bihus.info.

Луценко допустил вручение подозрения в деле о хищениях в оборонной сфере сыну Гладковского
Фото: tyzhden.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает вручение подозрения сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорю в причастности к схемам хищения госсредств в оборонной сфере.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

Генпрокурор сообщил, что подозрения в неуплате налогов вручены руководителям ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе и Виталию Жукову.

Луценко также прогнозирует вручение подозрений другим фигурантам дела о хищении госсредств в оборонной сфере.

"И не исключаю (вручение подозрения) и Свинарчуку-младшему (Игорю Гладковскому)", - заявил он.

Генпрокурор отметил, что именно после встречи с ним Президент Петр Порошенко принял решение уволить Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

При этом, по словам Луценко, Национальное антикоррупционное бюро сознательно затягивает расследование дела о хищении в "Укроборонроме".

Также он уверяет, что все материалы дела, включая переписки фигурантов дела, были переданы в НАБУ еще в 2017 году, а затем исчезли.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - до недавнего времени не имел статуса и числился как знакомый, который вывел Рогозу на Игоря Гладковского, сына Олега Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.

Как сообщалось, 7 марта НАБУ провело обыски у Гладковских.

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Источник: "Українські новини"
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