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ЦИК зарегистрировал почти 700 международных наблюдателей на президентские выборы

В четверг статус официальных наблюдателей получили еще 16 иностранцев.

ЦИК зарегистрировал почти 700 международных наблюдателей на президентские выборы
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 699 официальных международных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, на очередном заседании комиссия рассмотрела обращения и зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на выборах: 5 - от Японии и 11 - от Польши.

"Таким образом, на 14 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 699 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 7 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта.

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