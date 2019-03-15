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ЦИК: 90 тысяч украинцев изменили место голосования

Эта процедура упрощена для жителей оккупированного Донбасса и Крыма.

ЦИК: 90 тысяч украинцев изменили место голосования
Центральная избирательная комиссия
Фото: 112

Место голосования без изменения места регистрации сменили уже 90 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает "УНИАН".

"Сейчас изменили место голосования без изменения места регистрации 90 тысяч граждан. Мы ожидаем, что на этих выборах эта цифра будет больше, чем 100 тысяч человек", - рассказал он.

Радченко также отметил, что для жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса упрощена соответствующая процедура - им надо подать только паспорт и заявление об изменении места голосования, тогда как внутренним трудовым мигрантам необходимо предоставить еще справку - с места работы.

Напомним, ранее ЦИК в порядке исключения создал 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей, в том числе - в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Ранее сообщалось, что военным на передовой урны для голосования подвозить не будут.

Подробнее том, как можно изменить место голосования на выборах, читайте в материале LB.ua "Зміна місця голосування: лайфхак".

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