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Яценюк выразил соболезнования семьям жертв теракта в Новой Зеландии

"Какими помешанными должны быть те, кто оказывает такие преступления".

Яценюк выразил соболезнования семьям жертв теракта в Новой Зеландии
Арсений Яценюк
Фото: пресс-служба Народного фронта

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии.

"Ужасный террористический акт в Новой Зеландии. Какими помешанными должны быть те, кто оказывает такие преступления. Наше глубокое сочувствие Новой Зеландии. Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Ни религиозной ненависти. Ни злу", - написал он в своем Facebook.

Напомним, в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. Погибли 49 человек.

Один из нападавших - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте Twitter все происходящее. The Associated Press пишет, что он взял на себя ответственность за стрельбу. Он оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист".

Арестованы четверо подозреваемых - трое мужчин и женщин.

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