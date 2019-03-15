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​Посольство США выпустило предупреждение об акции "Нацкорпуса"

Американским гражданам в Киеве посоветовали избегать толпы.

​Посольство США выпустило предупреждение об акции "Нацкорпуса"
Фото: EPA/UPG

Посольство США предупредило американских граждан в Украине о том, что 16 марта в центре Киева пройдет митинг "Национального корпуса".

Ожидается скопление большого количества людей в центре Киев, в связи с чем посольство рекомендует американцам избегать толп и демонстраций и быть готовыми к большому количеству полиции на улицах.

"В субботу, 16 марта, украинская националистическая группировка планирует провести демонстрацию на Майдане Незалежности. Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, 9 марта две акции "Нацкорпуса" в Киеве и Черкассах привели к столкновению с полицией.

Лидер партии Андрей Билецкий заявил, что 16 марта в столице будет еще более многочисленный митинг, на него должны прийти "намного больше 10 тысяч человек".

Главное требование националистов - это арест экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства госконцерна "Укроборонпром" и директоров всех госпредприятий, которые являются фигурантами расследований о коррупции в оборонной отрасли.

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