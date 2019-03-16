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​Яценюк: Путин попробует поставить под сомнение легитимность новоизбранного президента

"Это первое, с чем столкнется новый глава украинского государства".

​Яценюк: Путин попробует поставить под сомнение легитимность новоизбранного президента
Фото: nfront.org.ua

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк считает, что Россия попробует поставить под сомнение легитимность новоизбранного президента.

Об этом он сказал в эфире ТРК "Украина".

"Путин сегодня думает, как дестабилизировать ситуацию в Украине и поставить под вопрос легитимность новоизбранного Президента. Это первое, с чем столкнется новый глава украинского государства", - цитирует Яценюка пресс-служба "Народного фронта".

Он подчеркнул, что в первую очередь глава украинского государства должен прийти "с четким планом по возвращению Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".

"Восстановление территориальной целостности украинского государства". "Это не только по Конституции. Это по призванию Президента. Это его функция и основная задача сегодня для каждого украинца: безопасность страны и восстановление наших границ", - сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что продолжаются дискуссии, в частности относительно необходимости работы в рамках Будапештского меморандума. Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году, когда он был Главой правительства, Украина, США и Великобритания потребовали от России провести консультации по Будапештскому меморандуму: "Россия отказались".

Так же Россия отказывается выполнять Минские договоренности, подчеркнул он. "Россия отказывается выполнять решение Совета безопасности ООН, за которые она проголосовала. Россия отказывается убраться вон из Украины", - сказал экс-премьер.

Еще одна задача Президента - национальная безопасность и оборона, подчеркнул Яценюк. "Российский агрессор остановлен. Но остановился Путин? Нет. И я не слышу от кандидатов в президенты конкретного ответа: как восстановить территориальную целостность; как вернуть Донецк, Луганск и Крым. И третье – как сделать украинские Вооруженные Силы такими, чтобы они не только противостояли России, а чтобы они не допустили дальнейшей агрессии, чтобы Украина реально стала членом НАТО", - сказал он.

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