​Яценюк спрогнозировал стабильный курс гривны в ближайшие полгода

Будущее нацвалюты во много будет зависеть от результатов выборов.

Бывший и.о. главы Национального банка Арсений Яценюк считает, что в ближайшие полгода курс гривны будет стабильным.

Об этом он сказал в эфире ТРК "Украина".

"Сейчас есть все условия для того, чтобы в ближайшие полгода курс национальной денежной единицы оставался стабильным", - предположил Яценюк.

Он напомнил, что у Национального банка сейчас есть около 20 млрд долларов резервов, а значит, регулятор имеет возможности для сглаживания курсовых колебаний.

"То есть, на шесть месяцев вперед при поддержании этого курса реформ, который есть, я не вижу никаких потрясений для национальной денежной единицы", - цитирует Яценюка его пресс-служба.

При этом он подчеркнул: курс гривны во много будет зависеть от результатов выборов.

"Легитимность нового президента, его возможность сотрудничать с действующим правительством и действующим парламентом. Чтобы выборы прошли спокойно, демократично, правильно, был избран новый глава государства, который должен быть признан всем миром. Это важно", - сказал премьер.

Напомним, что в последние несколько дней курс гривны снизился с 26,3 грн/долл. до 27,0 грн/долл.