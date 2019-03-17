​Порошенко: враг способен мимикрировать, для него не проблема крикнуть "Слава Украине"

Президент Петр Порошенко считает, что от результата президентских выборов 31 марта и парламентских выборов 27 октября зависит, сможет ли Украина сохранить реальную независимость от России.

Об этом он сказал на предвыборном митинге в Киеве 17 марта.

Президент подчеркнул, что избирателям предстоит ответить на вопрос: сможет ли Россия сделать Украину своей частью или сателлитом, допустят ли украинцы пророссийский реванш, продолжит ли Украина путь в Евросоюз или НАТО.

"Вот на такие вопросы нам предстоит дать ответ именно сейчас в течение двух недель и 31 марта", - сказал Порошенко..

По его словам, ставка выборов-2019 года очень высока, и "наш извечный враг тоже знает".

"Он маскируется. Он способен мимикрировать. Он попытается надевать различные маски, втираться в доверие. Он является не обязательно только в образе увешанного гранатами путиноиды или пропагандиста «русского мира». Для него не проблема выкрикнуть и «Слава Украине!», и «Слава нации», или даже « мерть врагам!» или «Ганьба!». Не искренне, конечно, а когда надо поработать на телекамеру - только на это их и хватит", - сказал Порошенко.

Напомним, что последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Они требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

9 и 16 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве, а также в Черкассах и Полтаве, когда там находился Петр Порошенко.