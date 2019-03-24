​Набсовет "Нафтогаза" подписал контракт с Коболевым на 1 год

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" 22 марта подписал на 1 год контракт с Андреем Коболевым как главой правления компании на основе условий, утвержденных Кабинетом министров.

По словам источника агентства "Украинские новости", контракт был подписан после договоренности о том, что Кабмин внесет изменения в некоторые постановления, чтобы условия контракта были более реалистичными. В частности, планируется внести изменения в постановления, которыми определены прогнозные показатели по объемам добычи газа и процедура проведения анбандлинга.

"Контракт был подписан, условия такие, как и утвердил Кабмин, но правительство должно будет изменить некоторые документы для того, чтобы эти условия были более реалистичными для выполнения", - сказал собеседник агентства.

Согласно постановлению правительства №161 "Некоторые вопросы акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" контракт с Коболевым продлевается с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020 года.

Основными ожидаемыми показателями работы предправления компании является обеспечение отделения оператора газотраспортной системы до 1 января 2020 года, а также увеличение годовой добычи газа на 17,4%, или на 2,7 млрд куб. м до 18,2 млрд куб. м (в 2018 году добыча газа составила 15,496 млрд куб. м).

Уровень вознаграждения председателя правления будет составлять 50% месячного оклада, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, при этом возможна выплата премии по истечении действия контракта, которая учтена в финансовом плане компании.