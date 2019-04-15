Четыре страны согласились принять спасенных Мальтой ливийских мигрантов

Эмигрантов из Ливии спасли 10 дней назад.

Власти Мальты утвердили с Евросоюзом соглашение о распределении 64 спасенных в море эмигрантов среди некоторых стран-членов ЕС.

Об этом сообщает AP.

Нелегалы будут распределены между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.

Ливийские иммигранты, которые по морю пытались достигнуть берегов европейских стран, были спасены Мальтой 10 дней назад.

Мигранты были переведены на мальтийские армейские катера с немецкого корабля, который их спас, и доставлены в порт Валлетты днем 6 апреля.

Мальта утверждает, что она не может открыть свои порты для гуманитарных спасательных судов, потому что их деятельность у побережья беззаконной Ливии поощряла торговцев людьми.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который неоднократно отклонял призывы пустить судно в итальянские порты, также поддержал сделку о распределении мигрантов между странами Евросоюза.

Изначально 64 мигранта были спасены прямо у ливийского побережья, поэтому Мальта вместе с Италией утверждали, что Ливия должна была принять их. Однако в некоторых частях Ливии усилились боевые действия на прошлой неделе.

Напомним, сейчас в Ливии двоевластие. В начале апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом.

Бои в пригородах ливийской столицы между повстанцами Хафтара и силами ПНС идут с 4 апреля. В результате военных действий прекратил работу единственный действовавший в стране аэропорт.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников, а США - своих военных.

В результате военных действий возле ливийской столицы Триполи, за последние две недели погибло не менее 121 человека.