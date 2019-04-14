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Мужчину, напавшего на авто украинского посла в Лондоне, направили к психиатру

Официальные обвинения не могут быть выдвинуты до окончания экспертизы.

Мужчину, напавшего на авто украинского посла в Лондоне, направили к психиатру
Фото: twitter.com/KatayamaHiroaki

Мужчину, который напал на автомобиль украинского посла в Лондоне, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.

"Мужчина, который был арестован после инцидента в Холланд-парке утром в субботу 13 апреля, подвергся наказанию в соответствии с Законом о психическом здоровье", - говорится в сообщении.

40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения.

Это означает, что согласно законодательству в течение 28 дней он будет проходить медицинскую экспертизу. К моменту завершения экспертизы и заключения врачей официальные обвинения не могут быть выдвинуты.

Ранее сообщалось, что мужчину, который несколько раз умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, взяли под стражу.

Инцидент произошел утром 13 апреля у здания украинского посольства в районе Холанд-парк. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь.

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