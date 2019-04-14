Солсбери назвали лучшим городом для жизни в Британии

Газета Sunday Times признала английский город Солсбери, получивший печальную известность после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, лучшим местом для жизни в Великобритании.

Всего в рейтинге, составленном Sunday Times - 101 город.

Выбор пал на Солсбери, в котором проживают 46 тысяч человек, из-за исторического наследия и лучших школ. Среди преимуществ города отмечены также близость к морскому побережью и Лондону, развитая транспортная сеть и чистый воздух.

Однако окончательную роль сыграл «возрождающийся дух коллективизма», проявившийся после отравления Скрипалей.

"Неважно, с чем сталкивался этот прекрасный город - от кельтов до викингов и недавних отравлений "Новичком" - он вышел победителем. Он остается божественно привлекательным, а собор является его сердцем", - пишет газета.

Издание пишет, что в некоторых частях города все еще продолжается уборка, связанная с прошлогодними событиями, но "приходить в себя и становиться еще сильнее - это верный признак особого сообщества, и одна из причин, почему мы выбрали Солсбери как лучшее место для жизни в Великобритании в 2019 году".

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.

От контакта с "Новичком" серьезно пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли, а также два жителя соседнего с Солсбери городка Эймсбери - Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась.

Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей. Российские власти последовательно отвергали эти обвинения.