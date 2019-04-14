Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
​Порошенко попросил Зеленского прервать уикенд в Париже ради дебатов на "Олимпийском"
​Порошенко попросил Зеленского прервать уикенд в Париже ради дебатов на "Олимпийском"
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
"Удар" пойдет на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко
"Удар" пойдет на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко
​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
Оглядини у Парижі. Чому Макрон зацікавився українськими виборами
Оглядини у Парижі. Чому Макрон зацікавився українськими виборами
В Лондоне напали на автомобиль украинского посла (обновлено)
В Лондоне напали на автомобиль украинского посла (обновлено)
​Штабы обоих кандидатов согласовали формат дебатов на "Олимпийском"
​Штабы обоих кандидатов согласовали формат дебатов на "Олимпийском"
ГлавнаяМир

Мужчину, протаранившего машину украинского посла в Лондоне, взяли под стражу

Мотивы нападения пока неизвестны.

Мужчину, протаранившего машину украинского посла в Лондоне, взяли под стражу
Место инцидента в Лондоне
Фото: twitter.com/KatayamaHiroaki

В Лондоне взяли под стражу мужчину, который накануне несколько раз умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление городской полиции Лондона.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", - сообщили в полиции.

В качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную лондонскую больницу. Во время инцидента нападающий не пострадал. Теперь подозреваемого удерживают под стражей в центральном полицейском участке Лондона.

Напомним, накануне служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко у здания посольства в районе Холанд-парк намеренно протаранили. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь.

В результате событий никто не пострадал. Полиция выясняет мотивы нападающего. Инцидент не считают терактом.

По словам очевидцев, в течение нескольких часов перед инцидентом нападающий громко слушал в машине украинскую музыку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также