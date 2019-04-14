Мужчину, протаранившего машину украинского посла в Лондоне, взяли под стражу

В Лондоне взяли под стражу мужчину, который накануне несколько раз умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление городской полиции Лондона.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", - сообщили в полиции.

В качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную лондонскую больницу. Во время инцидента нападающий не пострадал. Теперь подозреваемого удерживают под стражей в центральном полицейском участке Лондона.

Напомним, накануне служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко у здания посольства в районе Холанд-парк намеренно протаранили. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь.

В результате событий никто не пострадал. Полиция выясняет мотивы нападающего. Инцидент не считают терактом.

По словам очевидцев, в течение нескольких часов перед инцидентом нападающий громко слушал в машине украинскую музыку.