За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
ГлавнаяПолитика

Украина не свернет с пути интеграции в ЕС и НАТО, - Яценюк

"Наш лозунг является неизменным - Never never give up!".

Украина не свернет с пути интеграции в ЕС и НАТО, - Яценюк
Арсений Яценюк
Фото: http://nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк убежден, что Украина не сойдет с пути интеграции в Европейский Союз и НАТО.

Об этом он заявил во время выступления 12-го Киевского форума по безопасности.

"Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО. Осознаю все вызовы, но не сойду с этого пути. Народ Украины продемонстрировал свою волю. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха", - сказал Яценюк.

Именно поэтому 12-й Киевский Форум, как отметил  Яценюк, "посвящен украинским мужчинам и женщинам, которые с оружием в руках воюют с сильнейшей армией Европы - Россией, которые защитили Украину, защитили ее независимость и каждого нашего гражданина".

"Этот Форум посвящается также нашим друзьям из Европейского Союза и из США. Тем, которые продвигают в мире демократию. Которые знают, что такое свобода и ценности. Которые умеют за нее бороться. И тем, которые помогают нам... Посвящаем этот Форум неутомимому борцу и нашему большому другу - покойному сенатору Джону Маккейну, который вместе с украинским народом боролся за нашу свободу", - сказал лидер "НФ".

"Наш лозунг является неизменным - Never never give up! (Никогда не сдавайся.- ред.). И мы никогда не сойдем с этого пути. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха ", - добавил Яценюк.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также