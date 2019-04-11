Украина не свернет с пути интеграции в ЕС и НАТО, - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк убежден, что Украина не сойдет с пути интеграции в Европейский Союз и НАТО.

Об этом он заявил во время выступления 12-го Киевского форума по безопасности.

"Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО. Осознаю все вызовы, но не сойду с этого пути. Народ Украины продемонстрировал свою волю. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха", - сказал Яценюк.

Именно поэтому 12-й Киевский Форум, как отметил Яценюк, "посвящен украинским мужчинам и женщинам, которые с оружием в руках воюют с сильнейшей армией Европы - Россией, которые защитили Украину, защитили ее независимость и каждого нашего гражданина".

"Этот Форум посвящается также нашим друзьям из Европейского Союза и из США. Тем, которые продвигают в мире демократию. Которые знают, что такое свобода и ценности. Которые умеют за нее бороться. И тем, которые помогают нам... Посвящаем этот Форум неутомимому борцу и нашему большому другу - покойному сенатору Джону Маккейну, который вместе с украинским народом боролся за нашу свободу", - сказал лидер "НФ".

"Наш лозунг является неизменным - Never never give up! (Никогда не сдавайся.- ред.). И мы никогда не сойдем с этого пути. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха ", - добавил Яценюк.