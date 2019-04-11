Тимошенко: Я смотрю с оптимизмом в будущее, но нас ожидает большая работа

"И смена президента - это окно больших возможностей, чтобы усилить переговорные процессы".

Кто бы ни победил на президентских выборах, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее команда готовы работать ради будущего Украины.

Об этом Тимошенко заявила во время 12-го Киевского форума "Неутомимая волна: Стратегический выбор Украины и Запада", сообщается на сайте политсилы.

По ее словам сейчас государство стоит перед выбором: сохранится ли статус-кво кланово-олигархического консенсуса, коррупции, неэффективности институтов, или мы сможем все это поменять, сможет ли политическая перезагрузка сделать украинцев счастливыми, будет ли в государстве справедливость.

"Мы не должны допустить, чтобы остался статус-кво коррупционных сговоров. Мы все должны доказать, что это возможно изменить. Я и моя команда служить этом так, как только можем. Для нас - это служение Украине", - заверила Тимошенко.

Она также отметила, что для выполнения этой работы был создан Новый курс, над которым работали сотни специалистов, имеющих в различных областях.

"Этот документ был сделан не под выборы, а для Украины. Если мы ответственные политики, мы обязаны все предложения, которые мы имеем, собрать и сделать Украину счастливой. Я в этом вижу призвание нашей команды", - заявила Тимошенко.

Кроме того, отметила она, будущее Украины будет зависеть и от выполнения странами-гарантами Будапештского меморандума международных обязательств, взятых в обмен на отказ от ядерного потенциала.

"И смена президента - это окно больших возможностей, чтобы усилить переговорные процессы", - отметила Тимошенко.

"Вопрос Украине должен быть поставлен в контексте мирового стремления к демилитаризации. Я считаю, что без мирной, целостной Украины не может быть мирной и целостной Европы", - подытожила Тимошенко.