Тимошенко призвала принять ряд законопроектов для устранения безответственности президента

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала парламент безотлагательно принять законы, которые смогут устранить безответственность любого Президента Украины. Об этом она заявила во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

И, прежде всего, по ее мнению, нужно принять закон о ВСК, «чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией любого президента или силовых структур».

Второй закон, который должны поддержать депутаты, убеждена Юлия Тимошенко, - изменения в Конституцию об отмене неприкосновенности судей, депутатов и президента. По ее словам, именно неравенство перед законом позволяет чиновникам безнаказанно злоупотреблять законом, правами и свободами людей.

Следующий шаг - закон о выборах в Верховную Раду по пропорциональной системе.

«Нельзя оставлять мажоритарку, что станет основой коррупции для формирования уже новой Верховной Рады», - сказала политик.

Нужно немедленно проголосовать закон об импичменте президента, чтобы больше не было безнаказанности и безответственности, а также законы о референдуме и об отзыве депутатов и целых партий из парламента или других органов местного самоуправления, где нарушается закон.

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что Украина оказалась перед вызовом расшатывания, разрушения непрофессионального управления, но «мы можем объединиться и реально изменить страну». За несколько месяцев начинается парламентская избирательная кампания и еще можно все исправить, и «этот балаган можно прекращать и возвращаться к настоящему государства», добавила председатель партии.

«Нам нужно идти по пути уверенности, единства, государственной и политической мудрости. Не втянуться в шоу и балаган. Служить людям и уберечь страну», - подытожила лидер «Батькивщины».