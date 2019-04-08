Замглавы АП Филатов не подавал в отставку (обновлено)

Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов не подавал в отставку. Об этом сообщил источник LB.ua в АП.

По данным собеседника, распространенная информация в СМИ об якобы увольнении Филатова не соответствует действительности. Он продолжает работать в АП.

В пресс-службе АП также опровергли информацию об отставке Филатова.

"Администрация Президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении О.В.Филатова с должности заместителя главы АП. Не вызывает удивления то, что источником такой информации стало интерент-издание Страна.ua и ТСН, которые, как всегда, не обращаются за комментариями перед тем, как распространять фейки", - говорится в сообщении.

Напомним, некоторые СМИ написали, что президент Петр Порошенко освободил Алексея Филатова от обязанностей заместителя главы Администрации Президента.