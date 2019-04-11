​Яценюк: ответом на экономические вызовы является интеграция Украины в ЕС

Лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк считает, что ответом на базовые экономические вызовы Украины является интеграция в Европейский Союз.

Об этом он заявил на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"Ответ на базовые экономические вызовы Украины - интеграция Украины в ЕС. Нам необходим доступ к дешевому капиталу с длинной продолжительностью. Нам необходимы инвестиции в человеческий капитал и промышленность", - подчеркнул Яценюк.

Он также отметил, что несмотря на войну, потерю 7% территории и 20% экономики - в Украине наблюдается положительный рост экономики и уменьшение инфляции.

"Но как тело нуждается крови - так экономика нуждается в деньгах, доступу к рынку капиталов и инвестиций", - отметил Яценюк.

"Для того, чтобы Украина была конкурентной, государство не может себе позволить занимать на внешних рынках под 10% годовых. За сколько тогда будет занимать бизнес? Как можно конкурировать с мировой экономикой, когда предприятие в ЕС получает кредит под 2-3% годовых, а предприятие в Украине получает кредит в гривне под 20% годовых? Как эту конкуренцию можно преодолеть? ", - пояснил лидер "НФ".

Яценюк также отметил, что тяжело добиться экономической и политической стабильности, когда 30% бюджета идет на выплату внешних долгов, "а для того, чтобы перекредитоваться, надо еще заплатить 10% по новым ставкам".

Ответ на базовые экономические вызовы, убежден лидер "НФ", - интеграция Украины в ЕС. "Нам необходимой доступ к дешевому капиталу с длинной продолжительностью. Нам необходимы инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал, промышленность. Потому что это и есть фундамент экономического роста страны", - сказал он.

Так же, если в Украине не будет рынка капитала и фондового рынка - мы не будем в состоянии сформировать негосударственное пенсионное страхование: "Куда тогда вкладывать эти деньги, которые люди будут откладывать себе на пенсию?".

Яценюк обратился к европейским партнерам: "Если объявляется приватизация, как была, например, по пакетам облэнерго или Одесского припортового завода, - приходите, рискуйте и покупайте. У вас есть все для этого возможности".

"Если вы зайдете в украинскую экономику и принесете сюда свои лучшие правила, то это и будет еще одним сильным толчком для реформ. Не только с точки зрения высокого политикума, а с точки зрения, в первую очередь, бизнеса, людей, которые умеют создавать и хотят успеха ", - подчеркнул Яценюк.