Яценюк о "Северном потоке-2": энергетическая безопасность Европы не менее важна, чем военная

После запуска "Нордстрима-2" Европа стане теще более зависимой от России, уверен политик.

"В вопросах энергетики необходимо единство Европейского Союза и Украины. Причудливые гарантии того, что Украина останется государством-транзитером после строительства "Северного потока-2" не соответствуют действительности ",. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк во время 12-го Киевского форума безопасности 11 апреля.

Если "Северный поток-2" будет построен, подчеркнул лидер "Народного фронта", Украина будет лишена транзита, а Европа станет еще более зависимой от российского газа.

"Кто бы нам что ни рассказывал, что мы подпишем меморандум или договор и получим гарантии транзита, - так мы уже подписали Будапештский меморандум, мы уже получили гарантии. Может, хватит?" - сказал Яценюк.

"Европа должна общей позицией продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная и политическая безопасность", - подчеркнул Арсений Яценюк.