Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
ГлавнаяПолитика

Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева Гладун

за совершение дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия уволил судью Печерского райсуда Киева Гладун
Судья Кристина Гладун
Фото: Сергей Нужненко

Высший совет правосудия уволил судью Печерского районного суда Киева Кристину Гладун.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Отмечается, что в четверг, 11 апреля, ВСП принял решение уволить Гладун с должности на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции, то есть - за совершение дисциплинарного проступка.

В жалобах, которые были поданы на судью в ВСП, говорилось о систематическом нарушении ею норм процессуального законодательства.

Напомним, в апреле 2015 года Генпрокуратура открыла в отношении Гладун уголовное производство по факту вынесения ею незаконного решения - закрыть на стадии следствия уголовное производство в отношении жены экс-депутата Рады Александра Шепелева Галины. Шепелеву обвиняли в том, что в сговоре с находящимся в международном розыске супругом, она похитила 300 миллионов гривен средств вкладчиков "Родовид-банка". Которые сейчас хранятся на заблокированных прокуратурой Швейцарии счетах Шепелевой.

Кроме того, министр юстиции Павел Петренко инициировал увольнение Гладун за нарушение присяги, так как она выносила решения против активистов Евромайдана.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также