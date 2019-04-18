МИД Украины выразил протест в связи с неправомерными решениями российских судов

Министерство иностранных дел Украины выражает решительные протесты в связи с неправомерными решениями российских судов по делу украинских военнопленных моряков, а также в связи с решением оккупационного суда Симферополя по "делу Веджие Кашка". Заявления опубликованы на сайте МИДа.

"Наши сограждане были задержаны российскими силовиками в ноябре 2017 за якобы "вымогательство денег" у гражданина Турции, которые последний похитил у ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Действия российских силовиков во время обыска и задержания привели к смерти самой Веджие Кашка. Сфабрикованное "дело Веджие Кашка" стало одним из символов позора российского оккупационного "правосудия" - сказано в заявлении МИДа.

Несмотря на то, что все задержанные - пожилые люди, у которых есть проблемы со здоровьем, они длительное время не получали адекватной медицинской помощи. Это привело к тому, что Бекир Дегерменжы за несколько недель после ареста три дня находился в коме. Асан Чапух во время пребывания под стражей перенес микроинсульт.

МИД также осуждает новые карательные акции российских оккупантов под предлогом расследования т.н. "дела Хизб ут-Тахрир" и требует от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г.. Севастополь, безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом, выполнить резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины.

"Призываем международное сообщество к усилению давления на Россию с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения де-оккупации АР Крым и г. Севастополя", - сказано в сообщении.

Напомним, 16 апреля Украина также обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) касательно применения временных мер против России с целью освобождения 24 военнопленных моряков и трех военно-морских судов, которые были незаконно захвачены в Черном море 25 ноября 2018 года.