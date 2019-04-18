Гройсман отреагировал на решение Окружного суда по Приватбанку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на решение Окружного суда Киева о незаконности национализации Приват банка. Заявление опубликовала пресс-служба главы правительства.

"Заявление уже сделал НБУ и Минфин. Решение пока не вступило в законную силу, но оно должно быть обжаловано в соответствии с процедурами. НБУ и Минфин уверены в своей позиции. Меня интересует сохранение денег вкладчиков и государственных ресурсов", - сказал Гройсман.

"Решение СНБО в свое время предусматривало спасение банка и сохранить деньги вкладчиков. Это было сделано. Для меня важно это и сейчас", - сказал премьер.

Гройсман напомнил, что государство докапитализовало банк на 155 млрд гривен, и сейчас "банк в хорошем состоянии".

"Меня интересует судьба денег для вкладчиков. Я считаю, это возможно, а остальное выяснят юристы. Я не хочу политизировать в этом вопросе. Будет решение суда, и будет обжалование. Без политики, меня интересует одно - защита интересов украинцев и сохранение ресурсов государства. Банк работает стабильно", - сказал Гройсман.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Ранее бывший владелец банка Игорь Коломойский заявил, что Украина должна ему 2 млрд долларов, которые он якобы потерял при национализации.