Гройсман готов работать с любым законно избранным президентом

Премьер уверен, что не следует спешить с выводами о победителе предвыборной гонки.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверил, что законно избранный президент будет работать и с Кабмином, и с Верховной Радой. Точно так же и эти органы будут работать с президентом. Об этом он заявил журналистам в процессе своей рабочей поездки в Мариуполь, передает «Интерфакс-Украина».

"21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос, готов ли он работать с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.

Также премьер-министр сказал, что поспешные выводы принимать не стоит и необходимо дождаться результатов выборов.

"Страна-то у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил он.

Напомним, 14 апреля Владимир Гройсман заявил о готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным. Он отметил, что не имеет значения, пройдут они на месяц раньше или на месяц позже.

11 апреля он также заявлял, что не собирается в отставку до парламентских выборов.