Россия обжалует суммы компенсаций за имущество украинских компаний в Крыму

Россия считает суммы компенсаций, которые должна выплатить за имущество украинских компаний в оккупированном Крыму, "сильно завышенными". Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, сообщает российское информагентство "Интерфакс".

"Есть очень много доводов, в том числе связанных с размерами присуждаемых компенсаций, которые, конечно, явно несоразмерны стоимости того имущества, которое было изъято. ... Арбитражи не имели возможности или просто не захотели разбираться в этих суммах", - заявил Гальперин.

Он считает, что Россия "уверенно может доказать и в арбитражах, и в государственных судах то, что эти суммы несоразмерны".

Все шесть решений о компенсациях будут обжалованы, добавил Гальперин, сроки подачи апелляции зависят от национального законодательства государств, в чьих судах будет слушаться апелляция. При этом он не уточнил, о каких суммах идет речь.

Вместе с тем Россия по-прежнему не признает компетенцию международных инстанций для ведения дел в отношении оккупированного полуострова.

Напомним, в феврале постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила, что Россия должна выплатить "Приватбанку" более чем $1 млрд компенсации за активы в Крыму, в марте трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов стоимостью до $5 млрд. Истцами по другим делам выступают

"Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, предприятие "Днипроазот".