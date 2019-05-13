Сегодня, 13 мая в Украинском кризисном медиа-центре презентовали проект реставрации модернистского здания «Летающей тарелки» воле метро «Лыбедская».

Проект представили участник инициативы SaveKyivModernism Олексей Быков и основатель архитектурного бюро Balbek bureau Слава Балбек вместе с создателем оригинального проекта «Тарелки» Флорианом Юрьевым.

Коллектив, который работал над проектом, акцентирует внимание, что это именно реставрация, а не реконструкция.

По словам Славы Балбека, «Тарелка» является ярким примером эпохи модернизма, на данный момент ее можно воспринимать как объект современного искусства. Именно поэтому "важно сохранить первоначальный вид здания и передать его следующему поколению".

Фото: savekyivmodernism.com/tarilka

Главная цель разработанного – воссоздать и возобновить изначальный паспорт фасада здания, а также сохранить концертный зал с уникальной акустикой. Создатель «Летающей тарелки» Флориан Юрьев подчеркнул, что этот зал является единственным в Украине, где акустическая система устроена так, что все 500 мест слышат музыкальный голос во время выступления одинаково.

Фото: savekyivmodernism.com/tarilka

Основные шаги по реставрации «Тарелки» заключаются также в ликвидации визуального шума возле самого здания и в расширении его функциональности. Таким образом, open space на первом этаже может служить лекторием, выставочным пространством и зоной антракта с кафе на 50 мест.

Фото: savekyivmodernism.com/tarilka

Единственное, что модернизировали архитекторы - это систему благоустройства возле самой тарелки: зоны отдыха, функциональные пандусы, велопарковку и озеленение. Главным акцентом внешнего благоустройства является фасадная подсветка, нацеленная на проявление объемов самого диска и динамики формы. Проектом предусмотрены разные сценарии подсветки: она будет менять цвет, в зависимости от события, которое будет происходить в здании.

Фото: savekyivmodernism.com/tarilka

Также архитекторы нацелены сохранить 100% цвета оконных профилей.

Отмечается, что над созданием проекта работали около полугода 30 человек-энтузиастов. По предварительным расчетам, общая стоимость реставрации «Тарелки» вместе с интерьером и экстерьером может обойтись в 1,5 млн долларов. Более подробно можно посмотреть проект на сайте.

Напомним, здание «Летающей тарелки» находится на балансе Министерства образования, на данный момент оно сдано на 50 лет в аренду компании бизнесмена Вагифа Алиева, который рядом строит торговый центр Ocean Mall. По деталям контракта аренды, фирма застройщика должна сделать ремонт и реконструкцию модернистского здания.

Этот факт вызвал у общественности большой диссонанс, поскольку проект реконструкции от фирмы-застройщика так и не был никому представлен, а само здание оградили забором.

Архитекторы, которые разработали проект реставрации, а также Флориан Юрьев, утверждают, что показывали свои наработки Алиеву и он сказал, что исполнит его. Однако пока что никаких мер принято не было.

На сегодняшней презентации Флориан Юрьев высказал мнение о том, что сомневается в заинтересованности Алиева именно в реставрации, а не реконструкции.

Архитектор призывает общественность и неравнодушных активистов помочь и посодействовать в решении этой ситуации, поскольку власть еще так и не отреагировала на запросы архитектурного сообщества сохранить зданию первоначальный исторический вид.