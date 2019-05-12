"Золотого льва" Венецианской биеннале получил павильон Литвы

Жюри Венецианской биеннале современного искусства раздало награды лучшим национальным проектам.

Как сообщает The Art Newspaper, "Золотого льва" биеннале получил павильон Литвы, кураторкой которого выступила Люсия Петроюсти.

В жюри вошли Стефани Рзенталь, директор музея Martin-Gropius-Bau в Берлине, Хамца Уолкер, исполнительный директор Laxart в Лос-Анджелесе, Дефне Айяс из Турции, Кристиана Коллу (Италия), Санджунг Ким (Корея).

Павильон Литвы отметили за "экспериментальный дух и неожиданное обращение с национальной репрезентацией". Проект Литвы носит название "Солнце и море" и представляет собой оперный перформанс пляжников, происходящий на территории, все еще принадлежащей военной части венецианского Арсенала. "При этом работа несет в себе гуманистический месседж, предупреждающий об экологической катастрофе", – отмечает издание.

Фото: EPA/UPG Литовский павильон в Венеции

Особого упоминания удостоился павильон Бельгии, который находится в Джардини. Проект под названием "Mondo Cane" создали художники Йос де Груйтер и Харальд Тис – это "инсталляция из серии механических кукол, основанных на фольклорных стереотипах, и изображающих абсурдное видение социальных отношений в эпоху популизма".

"Золотого льва" лучшему участнику международной выставки получил американский художник Артур Яфа за фильм "Белый альбом". Куратором выставки, напомним, выступил Ральф Ругофф и темой ее стала фраза "Чтоб вы жили в интересные времена".

Украина представила проект "Пролет "Мрії" над садами Джардини", кураторами выступили художники Открытая группа. Самолет "Мрія" должен был пролететь над садами в Венеции и отбросить на них тень 9 мая. В самолете находился жесткий диск с информацией о тысяче художников, подавших заявки на "участие". В павильоне, который находится в Арсенале, проходит перформанс, на котором рассказывают миф о полете самолета и всех событиях вокруг него. Как сообщили художники в пресс-релизе, сам пролет не был осуществлен.

Венецианская биеннале официальном открылась 11 мая и продлится до 24 ноября.