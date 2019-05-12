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"Золотого льва" Венецианской биеннале получил павильон Литвы

Их проект – оперный перформанс пляжников "Солнце и море (Marina)".

Жюри Венецианской биеннале современного искусства раздало награды лучшим национальным проектам.

Как сообщает The Art Newspaper, "Золотого льва" биеннале получил павильон Литвы, кураторкой которого выступила Люсия Петроюсти.

В жюри вошли Стефани Рзенталь, директор музея Martin-Gropius-Bau в Берлине, Хамца Уолкер, исполнительный директор Laxart в Лос-Анджелесе, Дефне Айяс из Турции, Кристиана Коллу (Италия), Санджунг Ким (Корея).

Павильон Литвы отметили за "экспериментальный дух и неожиданное обращение с национальной репрезентацией". Проект Литвы носит название "Солнце и море" и представляет собой оперный перформанс пляжников, происходящий на территории, все еще принадлежащей военной части венецианского Арсенала. "При этом работа несет в себе гуманистический месседж, предупреждающий об экологической катастрофе", – отмечает издание.

Литовский павильон в Венеции
Фото: EPA/UPG
Литовский павильон в Венеции

Особого упоминания удостоился павильон Бельгии, который находится в Джардини. Проект под названием "Mondo Cane" создали художники Йос де Груйтер и Харальд Тис – это "инсталляция из серии механических кукол, основанных на фольклорных стереотипах, и изображающих абсурдное видение социальных отношений в эпоху популизма".

"Золотого льва" лучшему участнику международной выставки получил американский художник Артур Яфа за фильм "Белый альбом". Куратором выставки, напомним, выступил Ральф Ругофф и темой ее стала фраза "Чтоб вы жили в интересные времена".

Украина представила проект "Пролет "Мрії" над садами Джардини", кураторами выступили художники Открытая группа. Самолет "Мрія" должен был пролететь над садами в Венеции и отбросить на них тень 9 мая. В самолете находился жесткий диск с информацией о тысяче художников, подавших заявки на "участие". В павильоне, который находится в Арсенале, проходит перформанс, на котором рассказывают миф о полете самолета и всех событиях вокруг него. Как сообщили художники в пресс-релизе, сам пролет не был осуществлен.

Венецианская биеннале официальном открылась 11 мая и продлится до 24 ноября.

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