В МВД уточнили, зачем во время карантина нужно носить с собой паспорт

Документы необходимы, чтобы проверить, нет ли человека в базе данных лиц, подписавших обязательства о самоизоляции.

В период карантина документы предусмотрено носить с собой для того, чтобы компетентные органы могли проверять, нет ли этого человека в базе данных лиц, которые подписали обязательства о самоизоляции.

Об этом рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В то же время, подчеркнул он, отсутствие паспорта не влечет штраф.

"Сейчас пограничники передают нам каждый день тысячи заявлений о том, что граждане, пересекшие границу Украины, обязуются сидеть у себя дома 14 дней. В полицейские планшеты загружается эта информация в электронном виде, дабы полицейский мог проверить. Если у человека нет документов, он может назвать себя Евгений Кузьменко или Антон Геращенко", - говорит он.

"Если человек не взял с собой документы, мы не занимаемся штрафованием этого человека. Мы просим: свяжитесь с супругой или родными, пусть они вам сбросят документ или фото документа. Сейчас почти у всех есть смартфоны", - добавил замминистра.

Напомним, ранее Кабинет министров ужесточил ограничительные меры для борьбы с эпидемией коронавируса и запретил выходить на улицу без документов.