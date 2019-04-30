Лидер "Манчестер Юнайтед" ходит по полю больше половины игрового времени
Лидер "Манчестер Юнайтед" ходит по полю больше половины игрового времени
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Месси установил симпатичный рекорд Ла Лиги XXI века
Месси установил симпатичный рекорд Ла Лиги XXI века
Путин заговорил об "общем гражданстве" для Украины и России
Путин заговорил об "общем гражданстве" для Украины и России
​Путин предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину
​Путин предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину
"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"
Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"
Ломаченко начал сотрудничество с известным брендом часов
Ломаченко начал сотрудничество с известным брендом часов
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ

"Красные дьяволы" взяли на прицел Яна Облака.

"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Ян Облак
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Юнайтед", по-видимому, отчаялся удержать у себя голкипера Давида де Хеа, чей контракт заканчивается уже через год и который не собирается его продлевать.

Чтобы испанец не ушел следующим летом вообще бесплатно, клубу с "Олд Траффорд" желательно его продать в нынешнюю трансферную кампанию.

В частности, "Пари Сен-Жермен" выразил заинтересованность отдать за де Хеа 60 млн фунтов и предложить первому номеру сборной Испании годовой оклад в размере 24 млн евро.

В таких обстоятельствах, руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения словенского голкипера Яна Облака, в котором видят замену Давиду, и готово заплатить мадридскому "Атлетико" 120 млн евро отступных, сообщает ESPN.

Препятствием осуществления сделки может быть то, что сам Облак хочет выступать за команду, которая играет в Лиге Чемпионов, а "МанЮнайтед" в данный момент занимает лишь шестое место в Английской Премьер-Лиге.

В текущем сезоне Облак принял участие в 30 матчах за "матрасников", отыграв "на ноль" в 20 из них.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также