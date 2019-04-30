"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ

"Манчестер Юнайтед", по-видимому, отчаялся удержать у себя голкипера Давида де Хеа, чей контракт заканчивается уже через год и который не собирается его продлевать.

Чтобы испанец не ушел следующим летом вообще бесплатно, клубу с "Олд Траффорд" желательно его продать в нынешнюю трансферную кампанию.

В частности, "Пари Сен-Жермен" выразил заинтересованность отдать за де Хеа 60 млн фунтов и предложить первому номеру сборной Испании годовой оклад в размере 24 млн евро.

В таких обстоятельствах, руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения словенского голкипера Яна Облака, в котором видят замену Давиду, и готово заплатить мадридскому "Атлетико" 120 млн евро отступных, сообщает ESPN.

Препятствием осуществления сделки может быть то, что сам Облак хочет выступать за команду, которая играет в Лиге Чемпионов, а "МанЮнайтед" в данный момент занимает лишь шестое место в Английской Премьер-Лиге.

В текущем сезоне Облак принял участие в 30 матчах за "матрасников", отыграв "на ноль" в 20 из них.