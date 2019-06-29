Верховный Суд отклонил апелляцию ЦИК на участие партии Саакашвили в выборах

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу Центризбиркома по поводу регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Рух новых сил” Михаила Саакашвили.

Решение принято ночью 29 июня, пишет "Укринформ".

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов РНС и обязал повторно рассмотреть документы партии.

"Верховный Суд постановил: апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии оставить без удовлетворения, решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года - без изменений. Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Таким образом, ЦИК обязали повторно рассмотреть документы партии "Рух новых сил”, представленные на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук ранее сказала, что суды могут сделать определенный юридический вывод по поводу решений комиссии, но единственный орган, уполномоченный регистрировать кандидатов в депутаты, - это Центризбирком. Поэтому решение суда еще не означает автоматического участия РНС в выборах.

Регистрация кандидатов на досрочные выборы в Верховную Раду завершилась 25 июня.

Напомним, 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.

Основанием для такого решения стало то, что выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, а партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда РНС, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.

В первую пятерку списка РНС должны были войти Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.