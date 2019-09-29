В Словакии разбился военный истребитель

На западе Словакии разбился военный истребитель МиГ-29. Пилоту удалось катапультироваться. Об этом сообщила словацкая полиция на странице в Фейсбук.
"По предварительной информации, аварию, которая произошла в Нитранском крае, вызвала нехватка горючего, что могло быть вызвано неисправностью", - говорится в сообщении.
Пилот истребителя катапультировался, о повреждениях не сообщается.
На место происшествия выезжал министр обороны Словакии Петер Гайдаш и командование национальных ВВС.
В полиции отмечают, что это был тренировочный полет.
Точную причину катастрофы МиГ-29 установит комиссия экспертов.
Отметим, в 2022 году МиГ-29 в военно-воздушных силах Словакии должны заменить американские сверхзвуковые истребители F-16.
Напомним, ранее в Саратовской области России разбился военный вертолет Ми-8.