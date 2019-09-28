Фото: https://www.kathimerini.gr/ На пароме в греческом порту произошел пожар

В Греции в порту Игуменица произошел пожар на пароме. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.

Пожар начался сразу после выхода парома из порта.

Судно вернулось, и началась эвакуация 538 пассажиров. Вместе с пассажирами эвакуировали и большую часть экипажа.

Двух людей с проблемами дыхательных путей доставили в больницу.

Напомним, ранее в Херсоне на верфи горело судно.