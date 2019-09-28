На пароме в греческом порту произошел пожар

В Греции в порту Игуменица произошел пожар на пароме. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.
Пожар начался сразу после выхода парома из порта.
Судно вернулось, и началась эвакуация 538 пассажиров. Вместе с пассажирами эвакуировали и большую часть экипажа.
Двух людей с проблемами дыхательных путей доставили в больницу.
Напомним, ранее в Херсоне на верфи горело судно.