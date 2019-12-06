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В Вене стартовала ретроспектива Киры Муратовой

В первый день показали ее первый и последний фильмы.

В Вене стартовала ретроспектива Киры Муратовой
Фото: Österreichisches Filmmuseum

В венском музее кино началась ретроспектива фильмов Киры Муратовой.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

5 декабря программа стартовала с первого и последнего фильма режиссера – "Короткие встречи" (1967) и "Вечное возвращение" (2012).

Последний фильм представил продюсер картины Олег Кохан. Также фильмы Муратовой в Вене представят актриса Наталья Бузько и директор Центра Довженко, соорганизатор ретроспективы, Иван Козленко.

Во вступительном слове директор Украинского института (институции-соорганизатора ретроспективы) Владимир Шейко отметил, что украинское культурное сообщество переосмысляет Муратову как украинского режиссера и присваивает ее кинематограф в свой культурный дискурс.

В целом ретроспектива продлится до 20 декабря.

В эти дни в Вене также проходит украинско-австрийская конференция "Между Киевом и Веной", где обсудят общие для двух стран страницы истории, культуры и искусства. Все это – завершающие события года Украины в Австрии.

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