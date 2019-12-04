Кинофестиваль независимого кино Санденс, который ежегодно проходит в Парк-Сити штата Юта (США), объявил участников программ.

Как сообщает The Film Stage, фестиваль опубликовал фильмы в американских и международных конкурсных программах.

Так, в международном конкурсе документальных фильмов – новая работа Ирины Цилык, полнометражный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Фильм сделан в ко-продукции с Литвой и рассказывает о семье, которая живет в Красногоровке, и снимает о себе любительское кино. Название картины – цитата из сюрреалистической поэзии Поля Элюара.

"На самом деле, наш фильм не о войне, она выступает тут только фоном. Это фильм о взрослении, – рассказывает Ирина изданию Moviegram. – О балансировании между войной и миром. О самотерапии при помощи кино. И о многих других вещах, которые могут быть близкими и понятными разным людям в мире".

Поєднання непоєднуваного – те, що безкінечно чіпляло мене впродовж зйомок. Власне, це і дало назву фільму. «Земля блакитна, ніби апельсин» – цитата з вірша поета-сюрреаліста Поля Елюара

Кинофестиваль Санденс – первый крупный смотр в году. В 2020 году он пройдет с 23 января по 2 февраля.