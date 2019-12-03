Фемінізм в літературі – старий новий тренд

Право на освіту та вільний вибір професії, можливість самостійно обирати чоловіка та розпоряджатись майном, - здавалося б, феміністки отримали все, за що боролись, ще в середині минулого століття. Та чому, в такому випадку, в Європі то тут то там спалахують протести обурених жінок? Чому образи скривджених, пригнічених дівчат все частіше з’являються у культурі? Що це – повернення 60-их чи нова проблематика? Розберемося.

Фото: Макс Левин

Чому не все так добре із жіночими правами?

Навесні цього року світ сколихнула історія, що нагадує середньовічну: Нусрат Джахан Рафі, школярку родом з Бангладеш, облили гасом та спалили живцем просто на даху школи. Так однолітки 19-річної дівчини та вчителі навчального закладу «покарали» Нусрат за те, що та спромоглася заявити в поліцію про сексуальні домагання директора. Історію намагались видати за самогубство, руку до приховування злочину доклала і поліція. Шокуюча історія, яка, нажаль, не поодинока на Батьківщині Нусрат. Вона набула розголосу через те, що незламній дівчинці вдалось втекти від своїх вбивць із 80% опіків шкіри та записати останнє відеозвернення, де вона назвала імена нападників. Страти для винних вимагала вся країна. Наприкінці жовтня суд, який у таких випадках продовжується роками, виніс 16 смертних вироків. Нусрат не вдалось відстояти себе, проте вона змогла підштовхнути Бангладеш до кроку, на який до того не наважувались мільйони людей – заговорити вголос про проблему сексуального насильства та знущання над жінками.

Подивимось західніше. Єгипет, наші дні. Більше 90% тамтешніх жінок віком до 50 років пройшли через процедуру примусового обрізання – скалічення зовнішніх геніталій через релігійні упередження. Наслідки цієї процедури – інфекції, сепсис, захворювання статевої і сечовивідних систем. Варварські операції в країні заборонили законодавчо лише у 2008 році, проте і зараз вони розповсюджені і проводяться підпільно. Всього постраждалих від них – 200 мільйонів жінок по всьому світу, 44 мільйони з них – дівчата віком до 15 років.

Добре, скажете ви, але ж мова про країни третього світу? Подивимось на сучасну Францію. Наприкінці листопада 50 000 людей вийшли на протести в Парижі, вимагаючи від влади негайних заходів у боротьбі із насильством у сім’ях. Адже лише за офіційними даними від цього протягом 2019 року в країні загинули щонайменш 116 жінок.

Все це – реальна картина того, яке положення займає жінка у сучасному світі. Зворотня сторона медалі «цивілізованого світу», в якому дівчата роблять блискучу кар’єру і будують успішний бізнес, мають щасливі стосунки і не відчувають жодних утисків. Це – причина того, чому фемінізм у світі не скидає обертів. І, звісно ж, знаходить своє відображення у культурі, мистецтві та літературі.

Фемінізм в літературі: нова хвиля

Література феміністичного спрямування виникла не вчора – хто не захоплювався романами Вірджинії Вулф, Майу Анджелу, Філліс Уїтлі, Мері Шеллі? Проте тема жіночої долі, проблематика жіночої самостійності, незалежності та повноцінності, здається, знов виходить на передній план. Варто лише подивитись на цьогорічних лауреаток Букерівської премії, однієї з найпрестижніших у світі. Їх, попри правила проведення конкурсу, одразу дві, і обидві – авторки книжок на тему фемінізму. Маргарет Етвуд отримала нагороду за «Заповіти», продовження антиутопії «Оповідь служниці». Мова в книзі про вигаданий світ, в якому жінка є лише інструментом для народження дітей. Серію Етвуд вже зараз називають класикою жанру і порівнюють зі світовими шедеврами рівня «Який чудесний світ новий!» Гакслі і «1984» Орвелла. Друга переможниця, Бернардіно Еварісто - це письменниця родом з Нігерії, яка живе в Лондоні. Її книга «Дівчина, жінка, інше» об'єднує 12 історій темношкірих жінок, які проживають в англійській столиці і долають чимало труднощів на своєму шляху.

Зростає інтерес до літератури феміністичної спрямованості і в Україні. Одна з гучних світових новинок, «Червоний годинник» Лені Зумас, нещодавно вийшла українською мовою у видавництві Vivat. Дивовижна в майстерності написання і жахлива у своїй реалістичності антиутопія розповідає історії п'яти жінок, які живуть в сучасній Америці. Але в тій Америці, де тіло жінки не належить їй самій, і зробити вибір - дати життя дитині або не дати, стати матір'ю або не стати, жінка не може. Вигадана історія насправді не так далека від реальності. Адже від світу, в якому згвалтування в шлюбі вважається злочином лише в половині країн, до світу, в якому жінка не вільна розпоряджатися своїм тілом, не так вже й багато кроків ...

Звідси важливість і актуальність феміністичної літератури в світі. Як, втім, і літератури, що піднімає теми расової, релігійної, вікової дискримінації, стигматизації інвалідів і людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. І нехай світовий тренд лише приходить в Україну, важливо те, що він - вже на порозі.