В Конотопе скончалась 76-летняя женщина, у которой ранее подтвердили коронавирус

Жительница села Казацкое Конотопского района сегодня была госпитализирована в реанимацию.

76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой 25 марта экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла.

Об этом информирует пресс-служба областной госадминистрации.

"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр", - говорится в сообщении.

О первом случае коронавируса в Сумской области ранее сегодня сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. Женщина из села Казацкое Конотопского района была госпитализирована в реанимационное отделение райбольницы. Два быстрых теста на коронавирус показали у нее положительный результат.

Утром 25 марта сообщалось, что в Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина.