Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской (христианская святая, которая провела 47 лет в пустыне в уединении, соблюдая пост, - ред.)", - цитирует проповедь патриарха Кирилла после воскресной литургии в храме Христа Спасителя государственное российское агентство "РИА Новости".

По данным РБК, на этой неделе в Санкт-Петербурге запретили посещать объекты и территории религиозных организаций в рамках мер по борьбе с вирусом. Запрет был введен губернатором Петербурга Александром Бегловым, он не распространяется на служителей и персонал религиозных организаций.

Ограничение будет действовать с 28 марта по 5 апреля. Именно на этот период президент РФ Владимир Путин анонсировал девятидневные длинные выходные.

В РПЦ сочли меру противоречащей Конституции, сославшись на ст. 28 основного закона и п.1 ст. 3 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", которые гарантируют россиянам свободу вероисповедания. В Московской патриархии заявили, что ограничить эти права могут только федеральные законы, у актов органов власти субъектов России такой силы нет.

По последним данным, количество зараженных людей в России превысило 1,5 тыс., восемь человек умерли, 64 вылечились.

Напомним, ПЦУ и УГКЦ попросили мирян не посещать церкви на время карантина, литургии проводят онлайн.