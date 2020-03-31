Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 549

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549. За сутки их количество увеличилось на 69. Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки - два), восемь человек выздоровели.
Об этом свидетельствуют свежие данные Центра общественного здоровья.
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской (18) и Черновицкой (15) областях.
Случаи подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области:
- Винницкая обл. - 36 случаев;
- Волынская обл. - 3 случая;
- Днепропетровская обл. - 9 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
- Киев - 107 случаев;
- Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 11 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
- Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
- Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 3 случая;
- Черкасская обл. - 50 случаев;
- Черновицкая обл. - 90 (2 летальных) случаев;
- Черниговская обл. - 2 случая.