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Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 549

Умерли 13 человек, вылечились восемь.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549. За сутки их количество увеличилось на 69. Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки - два), восемь человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют свежие данные Центра общественного здоровья.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской (18) и Черновицкой (15) областях.

Случаи подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области:

  • Винницкая обл. - 36 случаев;
  • Волынская обл. - 3 случая;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
  • Киев - 107 случаев;
  • Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 11 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
  • Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 90 (2 летальных) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.
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