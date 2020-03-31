Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 549

Умерли 13 человек, вылечились восемь.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549. За сутки их количество увеличилось на 69. Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки - два), восемь человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют свежие данные Центра общественного здоровья.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской (18) и Черновицкой (15) областях.

Случаи подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области: