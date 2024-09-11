Салман Рушді, Георгі Господінов, Софі Оксанен: 31-й Lviv BookForum оголосив кураторську програму

31-й Lviv BookForum, що пройде 3-6 жовтня у Львові, оголосив кураторську частину програми. Загалом програма фестивалю містить близько 150 заходів: 30 подій кураторської програми, яка відбуватиметься у гібридному форматі, та 120 подій від видавництв та партнерів, які відбуватимуться у середмісті Львова (подробиці цієї частини оголосять наступного тижня). Також відбудеться спеціальна дитяча програма та Ніч поезії.

В рамках кураторської програми відбудуться:

Публічна розмова із Салманом Рушді, обговорення його нової книжки «Ніж» за участі українського письменника Олександра Михеда

Дискусія «Демократія 2024: чи мій голос має значення?» за участі мексиканської письменниці та журналістки Лідії Качо, американського журналіста Террела Джермейна Старра, нігерійської поетеси та активістки Лоли Шонейін, правозахисниці, лавреатки Нобелівської премії миру (2022) Олександри Матвійчук

Обговорення «Спільнодія громадянського суспільства: сила стійкості й чого нам бракує» із заступником гендиректора Українського Інституту Алімом Алієвим, президентом Українського ПЕН Володимиром Єрмоленком, письменником і музикантом Сергієм Жаданом, директоркою «Мистецького арсеналу» Олесею Островською-Лютою, заступницею виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» Інною Підлуською

Публічна розмова болгарського письменника Георгія Господінова з письменником, автором «Словника війни», перекладачем українського видання Остапом Сливинським

Дискусія «Геноциди в історії людства та України: пам’ять, меморіалізація та сучасні виклики» з американським істориком Норманом Наймарком та українською історикинею Людмилою Гриневич

Розмова «Відпусти минуле: що таке антиколоніальна боротьба» з індійською вченою Гаятрі Чакраворті Співак та бразильською філософинею Джаміле Рібейро за участі Лоли Шонейін та Оксани Забужко, яку проведе філософ Вахтанг Кебуладзе

Переглянути всю програму можна на сайті BookForum.

Події наживо відбудуться у Львові, у Пороховій вежі та на локаціях партнерів. Онлайн-трансляції можна буде переглянути на YouTube BookForum, а також на каналах Суспільне Культура, Еспресо, ПЕН Україна. Вхід на усі події фестивалю вільний.

Про Lviv BookForum: