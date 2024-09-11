Україна візьме участь у Євробаченні-2025

Суспільний мовник підтвердив, що наша держава буде представлена на пісенному конкурсі.

69-ий пісенний конкурс "Євробачення", який наступного року прийматиме швейцарський Базель, не мине без українського представництва. Суспільне офіційно підтвердило, що наша країна братиме участь у головній музичній події року.

За словами голови правління мовника Миколи Чернотицького, "Євробачення" для України вже давно не просто конкурс, але й "важливий майданчик комунікації зі світом" і "ключовий елемент культурної дипломатії". Участь нашого виконавця чи виконавиці - запорука того, що Україна "не зійде з перших шпальт світових медіа".

"Євробачення-2025" прийматиме арена "Санкт-Якобхалле" у Базелі. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня. Україна - єдина учасниця конкурсу, яка жодного разу не завершувала змагання за "Кришталевий мікрофон" вже після першого концерту. Фінал, де ми постійно маємо представництво, відбудеться 17 травня.

Вже відомо, що після двох років відсутності на "Євробачення" повернеться Чорногорія.