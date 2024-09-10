Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
ГоловнаКультура

Премію імені Василя Стуса за 2024 рік отримала Тетяна Пилипчук

Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею.

Премію імені Василя Стуса за 2024 рік отримала Тетяна Пилипчук
Тетяна Пилипчук
Фото: Кирило Русанівський

Сьогодні, 10 вересня, члени журі Премії імені Василя Стуса оголосили ім’я лавреатки під час урочистої церемонії, яка відбулася у Києво-Могилянській Бізнес-Школі.

Про це повідомляє Український ПЕН.

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса було відзначено директорку Харківського літературного музею Тетяну Пилипчук. 

Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років. 

Підписуйтесь на наш Google News

Цьогорічна лавреатка з 2022 по 2024 роки курувала фестиваль "Пʼятий Харків", з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції "Слово". 

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських культурних премій. Її заснувала в 1989 році Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. З 2016 року Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

Нагорода присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. За три місяці до церемонії нагородження лауреата кожен член журі зголошує одну кандидатуру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies