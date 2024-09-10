Премію імені Василя Стуса за 2024 рік отримала Тетяна Пилипчук

Сьогодні, 10 вересня, члени журі Премії імені Василя Стуса оголосили ім’я лавреатки під час урочистої церемонії, яка відбулася у Києво-Могилянській Бізнес-Школі.

Про це повідомляє Український ПЕН.

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса було відзначено директорку Харківського літературного музею Тетяну Пилипчук.

Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років.

Цьогорічна лавреатка з 2022 по 2024 роки курувала фестиваль "Пʼятий Харків", з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції "Слово".

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських культурних премій. Її заснувала в 1989 році Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. З 2016 року Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

Нагорода присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. За три місяці до церемонії нагородження лауреата кожен член журі зголошує одну кандидатуру.