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Виконавчою директоркою УКФ стала Анастасія Образцова

Вона перемогла у конкурсному доборі на цю посаду.

Виконавчою директоркою УКФ стала Анастасія Образцова
Виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова
Фото: УКФ

У середу, 11 вересня 2024 року, відбувся другий етап прозорого та публічного конкурсного добору Виконавчого директора Українського культурного фонду.

Як повідомила пресслужба УКФ, за результатами таємного голосування у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду, перемогу у конкурсному доборі здобула Анастасія Образцова – директорка Українського центру культурних досліджень, ексочільниця Директорату креативних індустрій Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

"Під час засідання члени Наглядової ради висловили консолідоване сподівання, що новий Виконавчий директор УКФ сприятиме підвищенню ефективності роботи інституції та впровадженню інноваційних підходів у її діяльності", – зазначили у пресслужбі. 

До виконання повноважень новообрана Виконавча директорка Фонду приступить після укладання контракту з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, як це передбачено Законом України «Про Український культурний фонд». 

  • Конкурс на посаду виконавчого директора фонду Наглядова рада та Міністерство культури оголосили ще у червні.
  • Голову Наглядової ради УКФ Мінкульт призначив ще березні, а перед цим Міністерство культури та інформаційної політики призначило двох членів Наглядової ради Українського культурного фонду.
  • Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва.
  • Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах через гранти.
  • Пріоритетні напрями діяльності УКФ на 2024 рік: культура без бар’єрів; культурна трансформація та реінтеграція; збереження культурної спадщини; культурний та духовний підйом; міжнародна промоція України; відновлення та розвиток.
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