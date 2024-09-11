Виконавчою директоркою УКФ стала Анастасія Образцова

Вона перемогла у конкурсному доборі на цю посаду.

У середу, 11 вересня 2024 року, відбувся другий етап прозорого та публічного конкурсного добору Виконавчого директора Українського культурного фонду.

Як повідомила пресслужба УКФ, за результатами таємного голосування у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду, перемогу у конкурсному доборі здобула Анастасія Образцова – директорка Українського центру культурних досліджень, ексочільниця Директорату креативних індустрій Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

"Під час засідання члени Наглядової ради висловили консолідоване сподівання, що новий Виконавчий директор УКФ сприятиме підвищенню ефективності роботи інституції та впровадженню інноваційних підходів у її діяльності", – зазначили у пресслужбі.

До виконання повноважень новообрана Виконавча директорка Фонду приступить після укладання контракту з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, як це передбачено Законом України «Про Український культурний фонд».