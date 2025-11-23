Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Reuters: делегація ХАМАСу у Каїрі обговорить угоду про припинення вогню у Смузі Гази

Ізраїль та палестинське бойове угруповання продовжують звинувачувати одне одного у порушенні перемир'я.

Reuters: делегація ХАМАСу у Каїрі обговорить угоду про припинення вогню у Смузі Гази
Передмістя Гази, 20 листопада 2025 року
Фото: EPA/UPG

Делегація ХАМАСу зустрічається сьогодні в Каїрі з посередниками у питаннях війни у Смузі Гази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в єгипетській службі безпеки та самому ХАМАС.

Видання зазначає, що Ізраїль та палестинське бойове угруповання продовжують звинувачувати одне одного у порушеннях припинення вогню.

Посадовець ХАМАС сказав, що делегація обговорить “продовження порушення Ізраїлем угоди про припинення вогню”. Єгипет, Катар та США виступають посередниками між ХАМАС та Ізраїлем, забезпечуючи припинення вогню, яке набуло чинності у жовтні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що в суботу військові країни вбили п'ятьох високопоставлених членів ХАМАСу після того, як бойовик проник на контрольовану Ізраїлем територію Гази для нападу на ізраїльських солдатів.

Посадовці органу охорони здоров'я в анклаві заявили, що того ж дня внаслідок ізраїльських авіаударів загинуло щонайменше 20 людей.

  • Минулого понеділка Рада безпеки ООН проголосувала за втілення плану президента США Дональда Трампа щодо миру у Смузі Гази. Ухвалення цього рішення мало б дозволити активувати другий етап впровадження угоди із 20 пунктів, запропонованої Білим домом та підтриманої Ізраїлем і політичним крилом ХАМАСу. Країни-члени ООН можуть брати участь у Раді миру, яка має стати перехідним органом влади на час відбудови та відновлення Гази.
