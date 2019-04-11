Во Франции арестовали главу "представительства ДНР" за сутенерство

Файяр основал агентство знакомств под названием "Love of Russia", зарегистрированное по тому же адресу, что и "представительство ДНР".

Во Франции по обвинению в сутенерстве арестован глава "представительства ДНР" в Марселе Юбер Файяр.

Об этом сообщает газета Le Monde, а также российские СМИ.

Отмечается, что Файяр был задержан в Марселе и на данный момент находится в тюрьме Е-Люинь. Его задержали 2 апреля, 4 апреля предъявили обвинение.

Подробности противозаконной деятельности Файяра пока что не разглашаются, но издание со ссылкой на источник в суде сообщает о "девушках с Востока, которые должны были на него работать".

Уточняется, что еще в 2007 году Файяр основал агентство знакомств под названием "Love of Russia", которое было зарегистрировано по тому же адресу, что и "представительство ДНР".

Ранее российское издание "РИА Новости" также сообщило об аресте Файяра. По версии российского пропагандистского СМИ, "оказавшемуся в сложной финансовой ситуации" Файяру некая украинка предложила одолжить денег, после чего к нему прибыла полиция, изъяла деньги, а его самого задержала.

Напомним, Франция - это уже пятая европейская страна, где контролируемые Россией боевики"ДНР" пытаются открыть свое "представительство". Ранее это было в Греции, Финляндии и Италии, а в первую очередь "посольство" было открыто в чешской Остраве, где, согласно решению краевого суда, его закрыли.

Отметим что Франция является членом "нормандской четверки" и гарантом подписания Минских соглашений.

В Министерстве иностранных дел Франции уже заявляли, что не признают так называемое "официальное представительство ДНР", а его деятельность назвали нелегальной. В стране прошло несколько судебных заседаний по вопросу запрета представительства, но пока его не закрыли.