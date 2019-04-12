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Литва отзывает посла из России из-за угроз

Посол проходит специальным свидетелем в досудебном расследовании.

Литва отзывает посла из России из-за угроз
Фото: rus.tvnet.lv

Литва отзывает своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций, передает DW.

Одной из причина отзыва стали угрозы в адрес Мотузаса после того, как Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и ряд других россиян виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда в ходе столкновений при попытке частей Советской армии и спецподразделений занять телебашню в Вильнюсе и здание Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января", - уточнила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим, - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс агентству BNS. - Возможно, ему некоторое время лучше не ездить в эту страну".

Статус спецсвидетеля присваивается, если лицо опрашивается по делу, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

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