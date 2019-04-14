В полицию сообщили о заминировании 8 объектов в центре Киева (обновлено)

В службу охраны ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 14 апреля, поступило сообщение о минировании. Об этом пишет Информатор.
"В здание никого не пускают, сотрудников и посетителей эвакуируют. Все входы в ТРЦ закрыли, однако доступ в метро не закрыт", - говорится в сообщении.
На место прибыли взрывотехники и кинологи − проверяют помещения на наличие взрывоопасных предметов
По предварительным данным, сообщение о заминировании поступило около 11:00.
Обновление 15:10. Правоохранители проверяют на наличие взрывчатки ТЦ "Глобус", Майдан Независимости, четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.
"В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что из ТЦ "Глобус" и Майдана Независимости правоохранители эвакуировали около 1500 человек.
События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений. Им дадут правовую квалификацию после окончания проверки.
Напомним, ТРЦ "Глобус" минировали 1 апреля. Тогда информация о взрывоопасных предметах не подтвердилась.
Ранее в Киеве сообщали о минировании трех торговых центров и развлекательного клуба, информация о взрывчатке не подтвердилась.