В полицию сообщили о заминировании 8 объектов в центре Киева (обновлено)

Среди них международный центр искусства, два торговых центра, четыре гостиницы и Майдан Независимости.

Из-за сообщения о заминировании эвакуировали ТЦ "Глобус" в Киеве

В службу охраны ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 14 апреля, поступило сообщение о минировании. Об этом пишет Информатор.

"В здание никого не пускают, сотрудников и посетителей эвакуируют. Все входы в ТРЦ закрыли, однако доступ в метро не закрыт", - говорится в сообщении.

На место прибыли взрывотехники и кинологи − проверяют помещения на наличие взрывоопасных предметов

По предварительным данным, сообщение о заминировании поступило около 11:00.

Обновление 15:10. Правоохранители проверяют на наличие взрывчатки ТЦ "Глобус", Майдан Независимости, четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.

"В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что из ТЦ "Глобус" и Майдана Независимости правоохранители эвакуировали около 1500 человек.

События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений. Им дадут правовую квалификацию после окончания проверки.

Напомним, ТРЦ "Глобус" минировали 1 апреля. Тогда информация о взрывоопасных предметах не подтвердилась.

Ранее в Киеве сообщали о минировании трех торговых центров и развлекательного клуба, информация о взрывчатке не подтвердилась.