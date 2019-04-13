Сгорел магазин детской одежды, люди не пострадали.

В центре Львова сегодня, 13 апреля, произошел пожар в историческом здании, где расположен ТЦ «Магнус». Об этом сообщили в ГосЧС Львовской области.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych Пожар в ТЦ "Магнус" в центре Львова

Сообщение о пожаре на 2-м этаже пятиэтажного торгового центра поступило в 07:52.

"Огнем уничтожены гипсокартонные стены на площади 20 кв. м, подвесной потолок на площади 25 кв.м, два окна на площади 10 кв.м. Частично поврежден товар детского магазина", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара спасатели использовали автолестницы. Огонь потушили в 08:10. К ликвидации пожара привлекли 22 спасателей и пять единиц спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.

ТЦ «Магнус» расположен в центральной части города и является одним из старейших во Львове, построенный в 1912-1913 годах. С 1960 по 2003 годы это был «Центральный универмаг» (ЦУМ). Сегодня в "Магнусе" работают около 45 магазинов.

Напомним, ранее глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в природных экосистемах в Украине.