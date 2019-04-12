В Запорожье при пожаре в строительном вагончике погибли три человека

В Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибли три человека, еще один - пострадал.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 марта в 4:44 поступило сообщение о том, что по ул. Школьной в Александрийском районе города произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в металлическом вагончике горело оснащение и домашние вещи на площади 18 кв. м. Во время разведки и тушения пожара, пожарные обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Еще один пострадавший с ожогами разной степени госпитализирован в 5-ю городскую больницу", - говорится в сообщении.

В 5:31 пожарные локализовали возгорание, а в 06:00 - полностью ликвидировали.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Правоохранители также устанавливают личности погибших и травмированного.

Фото: zp.dsns.gov.ua

К тушению огня от ГосЧС привлекались три единицы техники и 13 человек личного состава.

Напомним, ранее глава ГосЧС Николай Чечеткин заявил, что в Украине наблюдается критическая ситуация с пожарами в природных экосистемах.