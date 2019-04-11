В аннексированном Россией Симферополе в общеобразовательной школе открыли музей имени оружейника Михаила Калашникова.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационной администрации города.

В среду, 10 апреля в в школе № 26 состоялось торжественное открытие музея. В мероприятии приняли участие представители оккупационной власти города.

"Очень символично, что мы открываем музей великого русского оружейника в преддверии 13 апреля - Дня освобождения крымской столицы от фашистских захватчиков. Ведь Михаил Тимофеевич создавал оружие для защиты Отечества и жизней соотечественников", - заявила заместитель руководителя горсовета Елена Шапилова.

У дверей музея перерезали символичную красную ленту, открыв экспозицию для первой экскурсии.

Фото: simgov.ru

После этого посетители смогли ознакомиться с образцами оружия концерна "Калашников", личными вещами оружейника, фото и видеоматериалами о жизни и деятельности.

Фото: simgov.ru

Напомним, в прошлом году на 101-летие города Джанкой оккупационные власти Крыма провели торжества, в рамках которых дети показывали милитаристские сценки с убийствами.