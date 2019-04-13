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Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

В феврале на линии соприкосновения его задержали украинские военные.

Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы
Фото: Facenews.ua

Кременской суд Луганской области приговорил жителя Голубовки к 8 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Находясь в составе бандформирования, он с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов против сил Антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (Фрунзе) Славяносербского района Луганской области, за что был награжден руководителями подразделения силового блока террористической организации", - говорится в сообщении.

В феврале боевика задержали украинские военнослужащие на линии соприкосновения с оккупированными территориями во время обстрелов. Мужчину передали военным контрразведки, которые и зафиксировали факты его террористической деятельности на стороне боевиков "ЛНР".

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее боевик "ЛНР" из Енакиево получил 10 лет тюрьмы с конфискацией.

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